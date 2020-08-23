محمد بن مسعود - الدمام - غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".

ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 02:42 PM غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات Advertisements تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني" تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني" تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".

ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية. الكلمات المفتاحية ، تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني" ،

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