شكرا لمتابعة خبر عن 34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية، اليوم الأحد، أن نسبة الإصابة بأي اضطراب نفسي وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الرابع في المملكة بلغت 34.2%.

ومن جانبها، قالت الأخصائي أول نفسي إكلينيكي ندى العيسى، أن اضطرابات القلق شكلت 23.2%، الأمر الذي يتناسب مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يليها اضطرابات التحكم بالدوافع 11.2%، الاضطرابات المزاجية 9.2%، اضطرابات الأكل 6.1٪، واضطرابات إساءة استخدام المواد 4%.

وأشارت " العيسى " إلى أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارًا كانت قلق الانفصال، بنسبة 11.9%، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بنسبة 8%، اضطراب الاكتئاب الجسيم بنسبة 6%، الرهاب الاجتماعي بنسبة 506% وأخيرًا اضطراب الوسواس القهري بنسبة 4.1%.