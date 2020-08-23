شكرا لمتابعة خبر عن 34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية، اليوم الأحد، أن نسبة الإصابة بأي اضطراب نفسي وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الرابع في المملكة بلغت 34.2%.
ومن جانبها، قالت الأخصائي أول نفسي إكلينيكي ندى العيسى، أن اضطرابات القلق شكلت 23.2%، الأمر الذي يتناسب مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يليها اضطرابات التحكم بالدوافع 11.2%، الاضطرابات المزاجية 9.2%، اضطرابات الأكل 6.1٪، واضطرابات إساءة استخدام المواد 4%.
وأشارت " العيسى " إلى أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارًا كانت قلق الانفصال، بنسبة 11.9%، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بنسبة 8%، اضطراب الاكتئاب الجسيم بنسبة 6%، الرهاب الاجتماعي بنسبة 506% وأخيرًا اضطراب الوسواس القهري بنسبة 4.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر 34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.