شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تصدر تعميم جديد لجميع المدارس بشأن خدمة الهاتف الإستشاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر اليوم الأحد عن استضافة وزارة التعليم عدد من المتخصصين في الهاتف الإستشاري ضمن استعدادت الوزارة للعام الدراسي الجديد .
وأصدرت " التعليم " تعميم لجميع المدارس الأهلية والحكومية ببدء تلك الخطوة من الأسبوع المقبل ، وفقاً لـ " عاجل " .
كما أكدت الوزارة على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة الإستعانة ببرنامج الهاتف الإستشاري ، وسيتم التنويه عنه في جميع منصات التواصل الإجتماعي وعبر الرسائل النصية .
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