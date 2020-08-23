شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تصدر تعميم جديد لجميع المدارس بشأن خدمة الهاتف الإستشاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد عن استضافة وزارة التعليم عدد من المتخصصين في الهاتف الإستشاري ضمن استعدادت الوزارة للعام الدراسي الجديد .

وأصدرت " التعليم " تعميم لجميع المدارس الأهلية والحكومية ببدء تلك الخطوة من الأسبوع المقبل ، وفقاً لـ " عاجل " .

كما أكدت الوزارة على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة الإستعانة ببرنامج الهاتف الإستشاري ، وسيتم التنويه عنه في جميع منصات التواصل الإجتماعي وعبر الرسائل النصية .