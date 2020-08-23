شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: 10 أيام تتبقى على رويضة سهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال دكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأنه بقى 10 أيام على رويضة سهيل، وهي تتسم بدرجات حرارة أقل. قال دكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأنه بقى 10 أيام على رويضة سهيل، وهي تتسم بدرجات حرارة أقل. وتابع الزعاق بأن رويضة سهيل التي تحل بعد 10 أيام ، تمتاز بارتفاع درجات الحرارة إلا أنها أقل حدة من الأيام السابقة، مردفا بـأنه إذا دخل الخريف الواقعي ينكمش منخفض الهند وينشط بحر العرب. وبين الزعاق بأن معني دخول الخريف الفعلي ونشاط بحر العرب هي نهاية رياح السموم الحارة وبداية الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء

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