شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تسجيل المواليد عبر «أبشر» دون الحاجة لزيارة «الأحوال المدنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأحد طريقة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ، وطلب اصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني . أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأحد طريقة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ، وطلب اصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني . وأكدت أنه سيتم إرسال شهادة الميلاد وسجل الأسرة من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي . Advertisements 2- اختيار " خدمات " من تبويب خدماتي . 3- اختيار خدمة الأحوال المدنية . 4- اختيار خدمة تسجيل المواليد .

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