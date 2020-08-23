شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تسوق تراث جازان على شكل دمي ترتدي الأزياء التراثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة من جازان في تحويل هوايتها البسيطة إلى مهنة حرفية جذابة بإستخدام الأزياء التراثية .

وقامت المواطنة " أم عبد الله " بتزيين الدمي بالأزياء التراثية وعرضها ما شجع الكثيرين على الإقبال عليها لما تتميز به من مظهر جذاب مرتبط بوجدان المواطنين .

وقال " أم عبد الله " أنها بدأت في هوايتها منذ أن كانت صغيرة وتطورت معها وألبستها زي جازان او عسير او الزي الجبلي مع الأشكال المختلفة حسب المناسبات التي تظهر بها الفتيات، وفقاً لـ " العربية " .

وأشارت ان تلك المهمة لا تستغرق منها وقت فقط ما بين ساعة ونصف إلى نصف ساعة حسب حجم الدمية ، مؤكدة أن أي شخص إذا فعل ما يحبه سيطوره إلى مشروع ناجح .