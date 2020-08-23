لتنمية مهاراتهم وقدراتهم
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنَّ البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات بواقع خمسة عشر برنامجًا للمعلمين وأربعة عشر برنامجًا للمعلمات، تبدأ من اليوم الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنَّ التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم من خلال برنامج ZOOM.
وأضاف الجوني أنَّ البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظلّ المرحلة الحالية.
اقرأ أيضًا
وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات في أول أيام عودة الدراسة
اليوم.. عودة أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة لاستئناف الدراسة
كانت هذه تفاصيل خبر 29 برنامجًا تدريبيًا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.