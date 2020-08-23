29 برنامجًا تدريبيًا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنَّ البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات بواقع خمسة عشر برنامجًا للمعلمين وأربعة عشر برنامجًا للمعلمات، تبدأ من اليوم الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنَّ التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم من خلال برنامج ZOOM.

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وأضاف الجوني أنَّ البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظلّ المرحلة الحالية.

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