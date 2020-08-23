نصائح هامة للمتعافين من كورونا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي

قدم المجلس الصحي السعودي عدة نصائح هامة للمتعافين من مرض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من أجل ممارسة حياتهم العادية بشكل طبيعي.

وأوضح المجلس الصحي أنه يجب على المتعافين من فيروس كورونا عند العودة إلى العمل أن يحافظوا على المسافة الآمنة وارتداء الكمامة مع تعقيم اليدين بشكل مستمر.

وفي المنزل يجب تنظيم الأسطح المستخدمة كمقابض الأبواب والاهتمام بالتهوية الجيدة ونظافة دورة المياه وغسلها بالصابون والمطهرات المعتادة، وفي السيارة لابدَّ من التخلص من النفايات.

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وفيما يتعلق بالملابس، لابد من غسلها بالماء والصابون باستخدام درجة حرارة تتراوح ما بين 60 إلى 70 درجة مع تعقيم سلة الغسيل، كما يجب عدم مشاركة استخدام الأدوات الشخصية مع الآخرين.

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