«التعليم» تعلن عن موعد توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، اليوم الأحد، عن البدء في توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي.

وذكر حساب المتحدث الرسمي باسم التعليم العام على موقع «تويتر»: «تبدأ وزارة التعليم خلال الأسبوع الحالي وبشكل تتابعي؛ توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين؛ وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات للمستفيدين كافة بطريقة آمنة».

وكانت متحدثة وزارة التعليم، قد أوضحت، خلال لقائها على قناة الإخبارية أنَّ أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، على أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتم تحديده من قِبَلِ قائدها.

وأشارت متحدثة التعليم، إلى أنَّ العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تمَّ إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي.

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وذكرت، أنَّ المهام الموكلة للمعلمين على منصة «مدرستي» تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

ولفتت الشهري، إلى أنَّ الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة «مدرستي»، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها.

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