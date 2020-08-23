وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات في أول أيام عودة الدراسة

رحّب وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، بجميع المعلمين وقادة ومشرفي المدارس، وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في أول أيام الدراسة؛ حيث عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى عملهم، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني يسرني أن أرحب بعودتكم جميعًا مع بداية عام دراسي جديد؛ بذلنا فيه جميعًا بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهودًا كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا».

وأضاف: «لقد تغلبنا معًا على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضوريًا العام الماضي، وكتبنا معًا قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعدادًا وتفاؤلًا وقدرة على تجاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد».

وتابع: «ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتساهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني».

واختتم وزير التعليم قائلًا «أتمنى لكم الصحة والعافية وعامًا دراسيًا موفقًا».

ويعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى عملهم اليوم الأحد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد.

وأوضحت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، خلال لقائها على قناة الإخبارية أن أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، على أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتم تحديده من قِبَلِ قائدها.

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وأشارت متحدثة التعليم، إلى أنَّ العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تمَّ إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي.

وذكرت، أنَّ المهام الموكلة للمعلمين على منصة «مدرستي» تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

وأوضحت الشهري، أنَّ الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة «مدرستي»، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها.

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