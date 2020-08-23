فيديو..  نصائح وإرشادات لمساعدة الطلاب على النجاح في نظام التعلم عن بُعد

قال عبد المنعم عبد العزيز الخوفي، مشرف تربوي بإدارة التوجيه والإرشاد بالأحساء، إنّه عند تطبيق عملية التعلم عن بُعد، ستواجه الأسرة مجموعة من التحديات كضعف قدرة الطلاب في الصفوف الأولية على ضبط النفس، والقلق الذي يساور الكبار منهم تجاه الاختبارات النهائية، والتعلق بالأجهزة الذكية وكذلك عدم النوم في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو توعوي نشرته إدارة تعليم الأحساء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان (وقفات إرشادية في التَّعلُم عن بُعد ) تحت وسم «تعليمالاحساءمنصة_مدرستي».

وأضاف عبد المنعم عبد العزيز الخوفي: «لذا من المهم في هذه المرحلة أن يتواصل الآباء مع الأبناء تواصلًا إيجابيًا مبنيًا على المشاركة (أي مشاركة الآباء للأبناء في عملية التعلم وفي ممارسة الهوايات واللعب).

كما نبّه الخوفي إلى ضرورة «الاستماع والإنصات الفعّال» عند التحدث معهم، وذلك من خلال فتح مجالات للحوار والبعد عن النقد وتسفيه الآراء وإعطاؤهم ردود فعل إيجابية.

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ونوَّه مشرف التوجيه والإرشاد إلى ضرورة المبادرات الإيجابية الصادرة عنهم وتعزيز التقدم الذي يبدونه في مجالات التعليم من المدح والثناء والعطاء.

ولفت إلى أنه عند الحاجة للاستشارة النفسية أو التربوية أو الاجتماعية عليكم التواصل مع الهاتف الاستشاري التابع لإدارة التوجيه والإرشاد (0549557104).

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