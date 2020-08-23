ارتفاع ضحايا انهيار منزل الرويس بجدة إلى وفاة وإصابة 15 شخصًا

أعلن الدفاع المدني بجدة، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بحادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس، الذي ارتفع عدد ضحاياه إلى وفاة وإصابة 15 شخصًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أنَّ مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (22:25) من يوم السبت الموافق ٣ / ١ / ١٤٤٢ هـ يفيد عن انهيار منزل شعبي بحي الرويس.

وأضاف أنَّه على الفور تمَّ تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

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وتابع العقيد «القرني» أنّه بوصول الفرق للموقع اتَّضح أنَّ الحالة عبارة عن انهيار جزءٍ من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور، حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص، وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تمَّ إخراج عدد ١٥ شخصًا من تحت الأنقاض ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تمَّ إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أنه نتج عن الحادث ١٢حالة إصابة نقلوا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى و٣ حالات وفاة نسال الله سبحانه أن يرحمهم ويغفر لهم، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.

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