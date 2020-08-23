الهلال الأحمر يباشر حادث انهيار منزل الرويس بجدة ويُنقل 13 مصابًا إلى المستشفى

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث انهيار منزل شعبي بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، والذي نتج عنه 13 إصابة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وثلاث وفيات بعد عملية إخلاء المصابين نفذتها فرق الإنقاذ بالدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد ابوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ العمليات الأمنية عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة مساء يوم أمس، بوجود انهيار داخل منزل شعبي بأحد الأحياء الشعبية بجدة.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه عشر فرق إسعافية وصلت خلال عشر دقائق، مع القائد الميداني معتز الباشا ونتج عن الحادث 13 إصابة ما بين متوسطة إلى حرجة، وثلاث وفيات تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين.

Advertisements

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة إلى أنه تم نقل 13 حالة إلى أقرب منشأة صحية، و10 حالات بسيطة تم إسعافها بنفس موقع الحادث.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع ضحايا انهيار منزل الرويس بجدة إلى وفاة وإصابة 15 شخصًا

بالصور.. إصابة 12 شخصًا في انهيار منزل شعبي بجدة