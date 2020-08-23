«الأرصاد»  تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل محافظتي بدر وينبع، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا، حتى الساعة السادسة مساء .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ).

وذكرت تقريرها عن حالة الطقس أنَّ الرياح السطحية سوف تنشط على مناطق: (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشارت إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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