السعودية اليوم / بلدية المعابدة تُكثف جولاتها على الباعة الجائلين



مكة المكرمة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية .

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بجولات مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة، وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، حيث تم ضبط ومصادرة 740 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام .

// انتهى //

13:03ت م

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