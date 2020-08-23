السعودية اليوم / تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بمنطقة الباحة



الباحة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أقر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تشكيل لجنة عليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .

وأهاب سموّه بالمستثمرين إلى سرعة الاستثمار في الأراضي التي حصلوا عليها في أسرع وقت ممكن, موجهاً اللجنة العليا لرصد التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة بالرفع أولاً بأول حيال ذلك.

// انتهى //

12:59ت م

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