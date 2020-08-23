السعودية اليوم / بدائل تعليمية بجامعة الملك سعود تسهم في التحول الكامل للتعليم عن بعد



الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي أن الجامعة بدأت منذ قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة

وبين أن الجامعة أقامت عدداً من الدورات التدريبية عن بعد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في انسيابية واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم الجامعي ونجاحها .

وأشاد بالنجاحات التي تحققت في التعليم الإلكتروني خلال مرحلة تعليق الدراسة حضوريا مبينًا أنها جعلت من هذا النوع من التعليم خياراً مستقبلياً يدفع بعجلة تطوير التعليم.

وأفاد أن التجربة الحالية للتعليم عن بعد في المملكة خلال هذه الفترة ستؤدي – بحول الله - إلى إنجاح تجربة التحول نحو التعليم الرقمي , وتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني والنهوض بها ، وعدها فرصة لصناعة نقلة نوعية للتطوير في التعليم عن بعد وفق معايير تضمن التوظيف الأفضل لهذا النوع من التعليم .

// انتهى //

12:38ت م

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الرياض 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي أن الجامعة بدأت منذ قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19 ) في إيجاد البدائل التعليمية المناسبة عن طريق التحول الكامل للتعليم عن بعد , وقدمت المحتوى التعليمي عبر منصاتها التعليمية وبجميع الطرق لمختلف أنواع المقررات الدراسية الذي شمل العديد من المواد العلمية والدروس , والأنشطة والمقاطع المرئية , ومحاكاة التجارب العملية والمقررات الإكلينيكة.وبين أن الجامعة أقامت عدداً من الدورات التدريبية عن بعد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في انسيابية واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم الجامعي ونجاحها .وأشاد بالنجاحات التي تحققت في التعليم الإلكتروني خلال مرحلة تعليق الدراسة حضوريا مبينًا أنها جعلت من هذا النوع من التعليم خياراً مستقبلياً يدفع بعجلة تطوير التعليم.وأفاد أن التجربة الحالية للتعليم عن بعد في المملكة خلال هذه الفترة ستؤدي – بحول الله - إلى إنجاح تجربة التحول نحو التعليم الرقمي , وتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني والنهوض بها ، وعدها فرصة لصناعة نقلة نوعية للتطوير في التعليم عن بعد وفق معايير تضمن التوظيف الأفضل لهذا النوع من التعليم .// انتهى //12:38ت م0046

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