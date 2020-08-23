السعودية اليوم / ألفا مقعد بانتظار المتقدمين لتقنية جدة للفصل القادم



جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

رفعت الكلية التقنية بجدة طاقتها الاستيعابية بنسبة 62% للفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1441 - 1442هـ في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي ليصل إجمالي المقاعد التدريبية المتاحة إلى 2000 مقعد.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب، التي تأتي تزامنا مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة بالكلية هي : قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية، ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة وقسم التقنية الميكانيكية, بالإضافة إلى تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج وقسم ميكانيكا السيارات وقسم الصحة والسلامة والمهنية.

وأكد أن الكلية اتخذت كامل التدابير لضمان التأكد من أن جميع المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية والادارية والمراجعين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع حيث انهت الكلية كافة استعداداتها لانطلاق التدريب مع بداية الاسبوع القادم حيث سيتم التدريب عن بعد للمواد النظرية، أما المواد العملية فسيكون حضورياً في المعامل والورش وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، ومنها فحص درجة الحرارة للمتدرب وارتداء الكمامة طوال فترة تواجده بالكلية، في حين سيتم إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم عن بعد وعبر برنامج الخدمات الإلكترونية للمتدربين بالكلية https://ts.jct.edu.sa .

أبان السريعي أن استقبال وتهيئة المتدربين المستجدين سيكون وفق مجموعات من 30 إلى 50 متدرباً عبر 4 مواقع مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، وسيتم تنفيذ برنامج التهيئة لكل مجموعة لمدة ساعة ونصف، لمدة 5 أيام ة خلال الأسبوع القادم.

// انتهى //

12:35ت م

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