السعودية اليوم / / "صحة الطائف " تدعم مستشفى رنيه العام بتشغيل مراكز صحية مساندة



الطائف 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

اعتمدت صحة الطائف تشغيل مركز صحي رنية لمدة 16 ساعة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الـ 12 ليلا .

وأوضحت " صحة الطائف " أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة هي إحدى مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

// انتهى //

12:27ت م

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