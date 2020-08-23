شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:09 مساءً, 23 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض تسلمت القوات العراقية من قوات التحالف الدولي اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي بشمال بغداد بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة المذكورة اللواء تحسين الخفاجي أن قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع المذكور الذي كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل القوات العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأمريكية ، موضحا بأن الموقع المذكور سيخصص لاستخدامات القوات الأمنية العراقية.

وبخصوص تسليم بقية المواقع التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي, أشار الخفاجي إلى وجود جدول زمني لتسليمها إلى القوات العراقية ,من دون الإفصاح عن مواعيد محددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | القوات العراقية تتسلم من قوات التحالف الدولي موقعًا بمعسكر التاجي بشمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.