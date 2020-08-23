شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 3318 لغماُ حوثياً والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي إن الفرق تمكنت من تطهير 13.322.291 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

وأعلنت غرفة عمليات مشروع مسام أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 1257 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ليصل بذلك مجموع ما نزعته الفرق منذ بداية الشهر إلى غاية يوم 21 منه 3318.

وقال مدير العمليات في مشروع مسام السيد رتيف هورن إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 925 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان. وأضاف السيد رتيف أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي أيضا 299 لغما مضادا للدبابات، و31 لغما مضادا للأفراد.