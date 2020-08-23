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توجيه من الموارد البشرية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا
أكدت أن عليهم تقديم تقرير طبي بحالتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذين سيعملون عن بعد، بأن يكون لديهم تقرير طبي يفيد بحالتهم لتقديمه للجهات المعنية عند الحاجة.
وأضاف متحدث الموارد البشرية- خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”- أن هذه الفئات تشمل من تجاوزت أعمارهم 65 عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد، والقلب، ونقص المناعة الوراثي أو المكتسب، والسمنة المفرطة والسكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم والتليف الكبدي والفشل الكلوي.
وشدد الهزاني- مع العودة الآمنة- على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومن أهمها التباعد واستخدام المعقمات المتاحة في مقرات العمل.
وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن الموظفين سيحضرون للعمل وفق نظام الدوام المرن المعلن مع استمرار العمل بتعليق البصمة.
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