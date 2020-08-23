شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تطلق برنامج التصميم التعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-23 جامعة الملك خالد تطلق برنامج التصميم التعليمي الموجه لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في منصة KKUx برنامج التصميم التعليمي ، الموجه لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين . وأبان عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة المشرف على المنصة الدكتور فهد بن عبد الله الأحمري أن البرنامج يأتي في إطار البرامج الهادفة إلى تحقيق جودة التعليم والتعلم عن بعد ، وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعلمي التعليم العام في مجالات تقنية التعليم ، وطرق عرض المحتوى الدراسي، لزيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية.



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