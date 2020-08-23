دعوة المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لأبريل ويوليو

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.

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ووجهت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنـا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

وأكدت الهيئة، على المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنـا).

وأشارت إلى أنه المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الأربعين مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.

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