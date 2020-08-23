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متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال"

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محمد بن مسعود - الدمام - بلغت 71.73 ميجا وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في سرعات الإنترنت

حلت المملكة العربية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.المملكة العربية السعودية

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:56 PM

بلغت 71.73 ميجا وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في سرعات الإنترنت

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متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال"
خالد علي

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.

وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.

وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.

في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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