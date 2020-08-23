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حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.
وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.
وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.
في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.المملكة العربية السعودية
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:56 PM
بلغت 71.73 ميجا وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في سرعات الإنترنت
حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال خلال شهر يوليو الماضي من أصل 138 دولة، وفقاً لقياس "سبيد تيست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت.
وتفوقت السعودية على جميع الدول الأوروبية وعلى سنغافورة التي حلت في المرتبة الـ 13 وهونج كونج في المرتبة الـ 19 والولايات المتحدة في المرتبة 33 وتركيا جاءت في المرتبة 48 وبريطانيا في المرتبة 54 وايران في المرتبة 74 ، في حين احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت عبر أجهزة الجوّال.
وبلغت سرعة الإنترنت في السعودية 71.73 ميجا وفي الإمارات بلغت 110.90 ميجا، أما في الولايات المتحدة فبلغت 44.6 ميجا.
في حين جاءت في ذيل القائمة أفغانستان وفلسطين وفنزويلا وأوغندا والصومال والعراق والسودان وبنجلاديش.
، متفوقة على أمريكا ودول أوروبا كافة.. السعودية الـ 5 عالمياً في سرعة "إنترنت الجوّال" ،
المصدر : الخليج 365
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