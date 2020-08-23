، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد