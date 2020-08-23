، "السعودية للكهرباء": 8 مشروعات بـ 597 مليون ريال في حائل ،

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تنفّذ الشركة السعودية للكهرباء في منطقة حائل، ثمانية مشروعات تبلغ قيمة عقودها أكثر من 597 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن المشروعات تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن عدداً من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما لايزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.
وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية، التي تتم قراءتها عن بعد، ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الأحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.الشركة السعودية للكهرباء
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 12:21 PM
تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمة ومواكبة النمو المتزايد بالطلب
تنفّذ الشركة السعودية للكهرباء في منطقة حائل، ثمانية مشروعات تبلغ قيمة عقودها أكثر من 597 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن المشروعات تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن عدداً من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما لايزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.
وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية، التي تتم قراءتها عن بعد، ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الأحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.
، "السعودية للكهرباء": 8 مشروعات بـ 597 مليون ريال في حائل ،
المصدر : الخليج 365
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