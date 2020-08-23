شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و12 إصابة جراء انهيار منزل شعبي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

انتهت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة مع الجهات المختصة من عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار منزل شعبي، ونتج عن الحادث 12 إصابة و 3 وفيات.

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