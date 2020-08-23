القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات الجزائري حسام عوار، نجم ليون الفرنسي، محور الحديث في الصحف الجزائرية والفرنسية على حد سواء، بسبب الموقف الغامض الذي يحيط بالمنتخب الذي سيلعب له خلال الفترة المقبلة، في ظل توهجه مع فريقه في الفترة الأخيرة.

حسام عوار من أصول جزائرية، ولكنه يحمل الجنسية الفرنسية، وسبق له تمثيل "الديوك" في منتخبات الناشئين، غير أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري يأمل في ضمه لصفوف "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة.

وأسهم عوار في وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب تجاوز كل من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يودعها أمام بايرن ميونيخ الألماني المرشح الأقرب للفوز باللقب.

ومنذ ذلك الحين ثارت التكهنات حول مصير عوار، لا سيما مع قرب الإعلان عن القائمة الجديدة لمنتخب فرنسا يوم 27 أغسطس/آب الجاري، والتي تشير بعض التقارير إلى أنها قد تشمل اسم حسام عوار.

"العين الرياضية" تستعرض عبر التقرير التالي 4 عوامل تشجع حسام عوار على حمل قميص منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة بدلا من تمثيل المنتخب الفرنسي.



بنزيمة ونصري



تعرض الثنائي كريم بنزيمة وسمير نصري، لاعبا المنتخب الفرنسي المنحدران من أصول جزائرية، لمعاملة سيئة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بالرغم من تفضيلهما حمل قميص "الديوك" عوضا عن قميص "محاربي الصحراء".

واستبعد بنزيمة من منتخب فرنسا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بداعي تورطه في قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا بفيديو غير أخلاقي.

ورغم تألقه مع ريال مدريد الإسباني وتبرئته من التهمة الموجهة إليه، فإن نويل لوجرات، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رفض منحه فرصة ثانية.

من جهة أخرى، تم استبعاد سمير نصري من قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2014 لأسباب غير واضحة، مما دفعه لإعلان اعتزاله الدولي، في الوقت الذي كان يقدم فيه مستويات قوية مع مانشستر سيتي.

وباستثناء زين الدين زيدان، الذي قاد منتخب فرنسا للفوز بثنائية كأس العالم 1998 ويورو 2000، فإن بقية اللاعبين المنحدرين من أصول جزائرية فشلوا في نحت مسيرة مميزة مع "الديوك".





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تأثير عائلته

تبدي عائلة حسام عوار رغبة كبيرة في حمل اللاعب لقميص منتخب الجزائر، حيث إن جده ووالدته يدعمان فكرة لعبه لصالح "الخضر".

ويرتبط عوار بعلاقة وثيقة بعائلته، حيث تمسك بمواصلة العيش معها، بالرغم من الشهرة الكبيرة التي اكتسبها في السنتين الأخيرتين.

يذكر أن عائلة عوار تنحدر من مدينة بني صاف التي تقع في ولاية عين تموشنت بالغرب الجزائري.





تمسكه بجذوره

يبدي حسام عوار تمسكا كبيرا بحذوره الجزائرية، وذلك عكس عدد كبير من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة.





ما يؤكد ذلك التغريدات التي نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

ونشر اللاعب سلسلة من التغريدات التي يدعم فيها المنتخب الجزائري في البطولة، ونجح "محاربو الصحراء" بالفعل في الحصول على اللقب للمرة الثانية في التاريخ.

المنافسة الفرنسية



يعلم حسام عوار أن المنافسة قوية للغاية في منتخب فرنسا، خاصة في مركز الوسط المكلف بالربط، في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وتبدو مهمة اللاعب صعبة للغاية للفوز بمقعد أساسي مع بطل العالم بحكم نقص خباراته الدولية، فضلا على تألق عدة لاعبين يلعبون في نفس مركزه، وينشطون في مختلف الدوريات الكبرى.



