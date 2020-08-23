أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 23 أغسطس 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، على نحو طفيف، مقارنة بأسعار الأمس، بالرغم من تمسك المعدن الثمين عالميا بمكاسبه وسط تراجع الدولار مستهل التعاملات.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب خلال الـ7 أشهر الماضية بنحو 34%، بفضل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، ووفقا لتوقعات المحللين فإن الذهب يمكن تداوله بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب.

ومازال بإمكانه إنهاء العام فوق مستوى الـ2100 دولار، خاصة وأنه يشهد إقبالا عالميا من قبل المستثمرين، حيث جرى سحب نحو 7.8 مليار دولار من سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب الجاري، بينما تدفقت 1.2 مليار دولار إلى الذهب وشهد النقد نزوح 29.7 مليار دولار، وفقا لتقرير بنك أوف أمريكا.

وعلى مستوى السوق السعودي، هبط سعر جرام الذهب عيار (24) في المملكة، ليسجل 233.90 ريال (62.37 دولار)، مقارنة مع نحو 234.36 ريال (62.49 دولار) خلال تعاملات أمس السبت.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية إلى 204.66 ريال (54.58 دولار)، بالمقارنة مع 205.07 ريال (54.68 دولار) بالأمس.

وهبط بشكل طفيف سعر جرام الذهب عيار (18) لـ 175.42 ريال (46.78 دولار) بالمقارنة مع 175.77 ريال (46.87 دولار) خلال تعاملات أمس.

الذهب منخفض التكلفة

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار (14) بسوق المعادن النفيسة في السعودية، 136.44 ريال "نحو 36.38 دولار"، مقابل 136.71 ريال "36.45 دولار" أمس.

سعر الأوقية والجنيه

وسجلت أوقية الذهب 7 آلاف و275 ريالا (1940دولارا)، في حين سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1637.28 ريال (436.61 دولار).

سعر الذهب عالميا

ومستهل تعاملات اليوم في الأسواق العالمية تمسك الذهب بمكاسبه التى حققها بختام تعاملات يوم الجمعة، حيث سجلت أوقية الذهب في التعاملات الفورية 1947 دولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.

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ويوم الجمعة اختتمت أسعار الذهب التعاملات على ارتفاع، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. والذهب ارتفع 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس/ آب الجاري، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة يوم الجمعة 0.5% إلى 1956.10 دولار.

آمال اللقاح تدعم المعدن الأصفر

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوتر الجيوسياسي مستمرون في دعم الذهب"

وتابع "نتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب"، مضيفا أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة وإحراز تقدم في التوصل للقاح لفيروس كورونا قد تضغط على الطلب.

وأدى ارتفاع في وول ستريت تغذيه أسهم التكنولوجيا إلى دفع الأسواق الآسيوية للصعود يوم الجمعة، مما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع على نحو غير متوقع ليتجاوز المليون في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.

ودفع هذا مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات إلى الانخفاض، مما يضفي جاذبية على الذهب كاستثمار لحائزي بقية العملات.

أفادت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات تدفقات مالية أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعا خلال الأسبوع نفسه الذي بلغ فيه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال بنك أوف أمريكا أنه جرى سحب نحو 7.8 مليار دولار من سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب الجاري، بينما تدفقت 14.5 مليار دولار إلى السندات و1.2 مليار دولار إلى الذهب وشهد سوق النقد نزوح 29.7 مليار دولار.