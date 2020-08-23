سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك ولم يشهد سوى تحركات طفيفة لم تتجاوز القرش "الجنيه = 100 قرش" مقارنة بأسعار الأمس، وبلغ متوسط سعر العملة في السوق 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو قرشين.

وهيمن سعر 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع على سعر صرف الدولار في 12 بنكا.

ومنتصف الشهر الجاري ثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد من جراء جائحة فيروس كورونا.



وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية.

ونسبة الفائدة المصرية تعد هي الأعلى ضمن 50 اقتصادا رئيسيا آخر تناولتها بلومبرج. وقال بول جريرين، المدير المالي لشركة فيديليتي إنترناشيونال، إنه "على الرغم من عودة تدفق الأموال للسوق المصرية خلال الأسابيع الماضية فإن توقعات خروج الأموال عالميا ما زالت سارية". وأضاف أن البنك المركزي المصري سيظل يركز على الإبقاء على استقرار العملة ومعدلات فائدة صحية وإيجابية.



ووصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لنحو 14 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي من 10.6 مليار في يونيو/حزيران السابق له، وفقا لبلومبرج.

أقل سعر للدولار

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، مستهل تعاملات اليوم، أقل سعر للدولار عند مستوى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

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أكبر البنوك الحكومية

وسجلت العملة الأمريكية مستوى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري- وهو أكبر البنوك الحكومية.

وتكرر السعر نفسه في 10 بنوك هي: مصر، الإسكندرية، بلوم، الأهلي اليوناني، المصرف العربي الدولي، البركة، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، المشرق، وبنك كريدي أجريكول.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في 11 بنكا هي: التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، قناة السويس، الكويت الوطني NBK، عودة، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، مصر إيران، و البنك العربي الأفريقي الدولي.



سعر اليورو والإسترليني

وجاء سعر اليورو الأوروبي مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 18.67 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، سجل 20.74 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل في مستهل تعاملات اليوم، 4.30 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في أكبر البنوك الحكومية فسجل اليوم 49.45 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.