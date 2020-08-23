سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 23 أغسطس 2020.. الجنيه ينحدر بقوة

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 183 جنيها، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند سعر موحد هو 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان، ورغم جهود السلطات للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء، فإنها لا تزال عاجزة عن ضبط إيقاع السوق بالشكل المطلوب.

وكشفت بعض الصحف السودانية عن وجود إقبال كبير من جانب العملاء على شراء النقد الأجنبي بشكل عام والدولار بصفة خاصة سواء من خلال البنوك أو السوق السوداء، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار خلال الساعات الماضية.

وفقد اقتصاد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار، بسبب انتشار الفساد خلال فترة النظام السابق، وإدراج اسم البلد الأفريقي في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازية حاليا عند حدود 179 جنيها للدولار الواحد.

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سعر اليورو والإسترليني

كما استقر سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف السودانية السوداء خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، ليسجل 215 جنيها، وفي بنك السودان المركزي سجل اليورو 65.09 جنيه للشراء و65.41 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني مستقرا أيضا عند مستوى 239 جنيها، وفي المعاملات الرسمية لدى البنوك سجل 71.95 جنيه للشراء و72.31 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، لدى بنك السودان المركزي، فيما جاء سعره بالسوق الموازية (السوداء) عند مستوى 48.80 جنيه.

واستقر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع على شاشات بنك السودان المركزي، فيما سجل بالسوق السوداء سعر 50.13 جنيه.

وسجل الدينار الكويتي 179.09 جنيه للشراء و179.99 جنيه للبيع، في المعاملات الرسمية، فيما جاء بالسوق الموازية عند 305 جنيهات.