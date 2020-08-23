إيران تصدر نتائج التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، تورج دهقاني زنغنه، أنه “تم تسجيل أصوات 3 طيارين بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول بالطائرة الأوكرانية ما يدل أن ركابها كانوا آمنين بعد ضرب الصاروخ الأول”، لافتًا إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة لم تسجل أية معلومات حول أصوات الركاب أثناء الحادث.

وقال زنغنه، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، “وفقا لنتائج إعادة قراءة الصندوق الأسود في قمرة القيادة للطائرة الأوكرانية المنكوبة، بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، تم تسجيل أصوت ثلاث طيارين داخل قمرة القيادة، مما يدل على أن ركاب الطائرة كانوا آمنين أثناء ضرب الصاروخ الأول للطائرة”.

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وأضاف: “بحسب الصندوق الأسود، لم تسمع أصوات الركاب داخل مقصورة قسم الركاب والمسافة بين انفجار الصاروخ الأول والثاني كانت 25 ثانية، وبعد انفجار الصاروخ الثاني سقط الصندوقين الأسودين، ولم يتبق هناك مجال لتسجيل أي شيء داخل الطائرة”.

يشار إلى أن طائرة أوكرانية كانت قد اُسقِطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني، في يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني، جنوب العاصمة طهران، حينما كانت في رحلة لها من طهران إلى كييف، ما أدى إلى مصرع جميع الركاب، البالغ عددهم 167، وغالبيتهم إيرانيين، إضافة إلى أفراد الطاقم التسعة الأوكرانيين.

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