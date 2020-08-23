شكرا لقرائتكم وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-23 وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مديرية الدفاع المدني في جدة عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث انهيار منزل شعبي في حي الرويس بمكة المكرمة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ 12 حالة نقلوا مصابين إلى المستشفى، بينما لقي ثلاثة مصرعهم. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ بحادث انهيار منزل شعبي بحي الرويس بجدة، وتم استخراج عدد (15) شخصاً من تحت الأنقاض، الإصابات 12 حالة نقلوا للمستشفى و(3) حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 وإصابة 12 في انهيار عقار الرويس بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.