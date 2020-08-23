البرلمان العربي يدين استخدام الحوثيين الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان السعودية، وقد تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مساء أمس السبت الثالث من محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م.

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وأكد رئيس البرلمان العربي أن اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ممّا يستوجب اتخاذ المجتمع الدولي موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي تذكره بمخاطر رفع حظر السلاح المفروض على إيران، مطالباً باتخاذ خطوات حازمة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا.

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