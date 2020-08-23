السعودية | بعد 20 عاماً.. إغلاق أحد أشهر المنتديات الإلكترونية في السعودية

شكرا لقرائتكم بعد 20 عاماً.. إغلاق أحد أشهر المنتديات الإلكترونية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة موقع شبكة "الإقلاع" الشهير، عن إغلاق المنتدى الإلكتروني التابع للشبكة بعد 20 عاماً من تقديم خدماته للزائرين، والذي يعد واحداً من أقدم المنتديات في السعودية.

وقال فهد محمد السديري مسؤول شبكة الإقلاع في بيان أصدره: "عشرون عاماً مضت وكأنها عام واحد، جمعتنا على محبة الوطن والذود عنه في أوقات حرجة حاربنا فيها الفكر الهدام بصفٍ واحد من خلال منتديات الإقلاع".

ومؤكدًا: "تخرج من بينكم المعلم والضابط والوزير والسفير، وقدمتم لبعضكم الخدمات والإرشادات والمعلومات" .

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وأضاف: "نوادع اليوم منتديات الإقلاع حاملين أجمل الذكريات عن عشرين عاماً جمعتنا بمليون وسبعة وأربعين ألفًا وثمان مائة وستة أعضاء، كتبوا خلالها مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومئتين وخمسة وعشرين موضوعًا".

وأوضح السديري في بيانه: "حان الوقت لنوادع هذا الصرح الذي بنيناه سويا واجتمعنا فيه يوميا، لنناقش فيه أمورنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والرياضية والتقنية والصحية والثقافية".

كما أكد أن جميع هذا الأرشيف الذي كتبه أعضاء المنتدى الذين مروا عليه خلال السنوات، سيتم جمعه وحفظه للاستفادة منه لاحقًا، إضافةً إلى الإبقاء على الخدمات التي تقدمها الشبكة في صفحتها الرئيسة.

وتداول المغردون هذا الخبر بالحزن والأسف على هذا المنتدى الذي جمع السعوديين خلال عقدين كاملين، واعتبروه جزءًا من حياتهم وتاريخهم الاجتماعي والثقافي الذي أسهم في تشكيلهم وإثرائهم على مدى عشرين سنة منذ افتتاحه سنة 2000م.