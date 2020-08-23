، ودّع عكازه وأكسجينه وسجن بدانته.. شاهد "جاسم البريمان" بعد فقده 60 كلجم! ،

محمد بن مسعود - الدمام - روى قصته وقدّم وصفته: ركزتُ على الرياضة والماء.. والحليب لمنحي الكالسيوم

ودّع "جاسم البريمان" عكازه وجهاز أكسجينه وسجن بدانته بأعراضها وأمراضها، بعد تخلصه من 60 كلجم من وزنه الثقيل خلال 10 أشهر فقط؛ مستعيدًا صحته وحيويته ورشاقته؛ وذلك بعد عدة محاولات من تطبيق الرجيم وممارسة الرياضة واستشارة الأطباء، زادت من إصراره ومثابرته لبلوغ هدفه.

وفي التفاصيل، كشف "البريمان" لقناة "الإخبارية"، تفاصيل رحلته نحو الوزن المثالي، قائلًا: "بعد أن داهمتني السمنة بأعراضها وأمراضها؛ قررتُ التغيير والتخلص منها إذ كانت كتلة جسمي تتجاوز 53، وهي سمنة خطرة، وكان وزني في السابق 153 كلجم، والآن وزني 73 كلجم ولله الحمد؛ حيث نجحت في خفض ما يقارب 60 كلجم خلال أقل من 10 أشهر".

وأضاف: "ركزتُ خلال رحلتي في إنقاص الوزن على عدة أمور مهمة؛ منها ممارسة الرياضة العادية، وشرب الماء والحليب لترطيب الجسم في أجوائنا الحارة ومنحه الكمية الكافية من الكالسيوم".

ووصف الفرق في حياته قبل وبعد إنقاص الوزن بالكبير والشاسع؛ إذ إنه كان لا يستطيع الصلاة بشكل صحيح وسليم وكان يصلي على كرسي.

وتابع: "الآن أنام وأتنفس بشكل طبيعي؛ بينما في السابق كنت أنام على جهاز الأكسجين لمدة 8 ساعات يوميًّا"، محذرًا في هذا الصدد من خطورة السمنة التي تؤدي للإصابة بالأمراض الخطيرة على صحة الإنسان.

وأكد "البريمان" أهمية ممارسة الرياضة التي تساهم في رفع مناعة الجسم لا سيما مع ظروف جائحة فيروس كورونا التي نعيشها هذه الأيام.