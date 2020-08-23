- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
طوّرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمةً عبر نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10"، والتي أطلقت عليها اسم "ويندوز 10 يور فون".
ويمكن لتلك الخدمة الجديدة تشغيل أي من تطبيقات الأجهزة المحمولة على سطح المكتب الخاص بك.
وتتوافق تلك الخدمة حاليًا للعمل على هواتف "سامسونج" الحديثة مثلًا "غلاكسي نوت 20"، ومن المتوقع أن يتم دعم هواتف أحدث في الفترة المقبلة.
وتمنح تلك الخدمة تجربة فريدة لـ"تعدد المهام"؛ حيث يمكنك استخدام التطبيقات الخاصة بأجهزة "سامسونج" على حاسبك الشخصي أو المحمول، وباستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح أو اللمس التفاعلي.مايكروسوفت
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:39 AM
تتوافق حاليًا للعمل على هواتف "سامسونج" الحديثة مثل "نوت 20""ويندوز 10" تُطَوّر أداةً يمكنها تشغيل أي تطبيقات من هاتفك مباشرة
طوّرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمةً عبر نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10"، والتي أطلقت عليها اسم "ويندوز 10 يور فون".
ويمكن لتلك الخدمة الجديدة تشغيل أي من تطبيقات الأجهزة المحمولة على سطح المكتب الخاص بك.
وتتوافق تلك الخدمة حاليًا للعمل على هواتف "سامسونج" الحديثة مثلًا "غلاكسي نوت 20"، ومن المتوقع أن يتم دعم هواتف أحدث في الفترة المقبلة.
وتمنح تلك الخدمة تجربة فريدة لـ"تعدد المهام"؛ حيث يمكنك استخدام التطبيقات الخاصة بأجهزة "سامسونج" على حاسبك الشخصي أو المحمول، وباستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح أو اللمس التفاعلي.
، "ويندوز 10" تُطَوّر أداةً يمكنها تشغيل أي تطبيقات من هاتفك مباشرة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "ويندوز 10" تُطَوّر أداةً يمكنها تشغيل أي تطبيقات من هاتفك مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.