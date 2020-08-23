، "طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

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