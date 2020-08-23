- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".
حالة الطقس الأرصاد أمطار
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:27 AM
قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".
، "طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.