، 29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.
وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.
وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:25 AM
لمدة 15 يومًا وضمن الاستعدادات لتنمية مهاراتهم
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.
وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.
وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.
، 29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.