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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: اليوم أول أيام السنبلة عام 1398 هـ ش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية أن اليوم الأحد هو أول أيام شهر السنبلة عام 1398وفقاً للتقويم الهجري الشمسي " هـ .ش " .
وقال " المسند " عبر حسابه على " تويتر " أن موسم سهيل سيتزامن غداً مع طلوع منزلة الطرف (الطرفة) في برج الأسد في24أغسطس وفقا لوسط الجزيرة العربية.
وأضاف أنه كلما ابتعدنا إلى الشمال نرى سهيلا قد اقترب من الأفق الجنوبي حتى نصل دائرة عرض 38 شمالاً فلا نستطيع رؤيته حيث يكون تحت الأفق.
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