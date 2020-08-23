شكرا لمتابعة خبر عن حظر سحب السيارات المخالفة بالأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى أمين الشرقية المهندس فهد الجبير سحب السيارات المخالفة للأنظمة في الأماكن العامة .

وأكد "الجبير " أنه يرفض تماماً سحب السيارات ولا يقبل أن نضع شخص وعائلته في مأزق ، ولكن يمكن الإستعاضة بغرامة على المخالف .

وأكد أن شركة " مواقف " ستقوم بتنظيم الأماكن العامة وتواجد السيارات وتسجيل المخالفات مع أجهزة وأنظمة اخرى ولن تقوم بسحب السيارات ، وفقاً لـ " اليوم ".