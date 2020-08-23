شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات» توضح مدة الإشتراك اللازمة لإستحقاق معاش التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد مدة الإشتراك اللازمة لإستحقاق المؤمن عليه صرف معاش التقاعد .

وأكدت أن صرف معاش التقاعد يستحق عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهر ، مع التوقف عن العمل أو

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بلوغ سن الستين أو تجاوزها .

وكانت "التأمينات " قد أوضحت مؤخراً الفوائد التي قد تنتج عن نظام تبادل المنافع الذي تم إقراره مؤخراً بموجب مرسوم ملكي .

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