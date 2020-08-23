شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند» يتوقع تشكل سحب فوق مرتفعات السروات في عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات السروات في عسير وجازان.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه قد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة، كما أنه متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.