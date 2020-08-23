شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: نحن أكثر استعدادًا وتفاؤلًا على تجاوز التحديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رحب وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بعودة المعلمين وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس إلى الدراسة، اليوم الأحد.

وقال وزير التعليم: " ‏زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة " .

وأضاف الدكتور حمد آل الشيخ:" ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وتساهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر من المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن، وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني " .