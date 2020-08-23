شكرا لمتابعة خبر عن السجن عامين وغرامة مليوني ريال لمن يزور التوقيعات الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف نظام التعاملات والثقة الرقمية، عن عقوبة كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي، والتي تتمثل في غرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.

وأكد النظام، أن عقوبة تزوير الختم التقليدي تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي 6 أضعاف التقليدي؛ حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.

ويعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.