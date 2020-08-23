شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الطائف تضبط أطعمة غذائية مخالفة بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ضبطت أمانة الطائف مخالفات ببعض المطاعم ، أثناء جولات الرقابة الميدانية. ضبطت أمانة الطائف مخالفات ببعض المطاعم ، أثناء جولات الرقابة الميدانية. وتكثف أمانة بلدية جنوب الطائف الفرعية، من جولاتها للرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية ، من ثم تم ضبط مخالفات للإلشتراطات البلدية في بعض المطاعم التي تقدم الوجبات الغذائية. Advertisements

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