شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بعسير تجري مقابلات عن بعد للمتقدمين للوظائف الميدانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير إجراء المقابلات الشخصية عن بعد مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع المنطقة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص .

وقد شُكّلت لجنة بالفرع لإجراء هذه المقابلات برئاسة فضيلة مدير عام الفرع.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري بأنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامناً مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويأتي إنجاز جميع الأعمال بتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.