السعودية: سبب وفاة الفنان خلف محمد الراشد زيكو

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنان السعودي خلف محمد الراشد في أحد مشافي العاصمة الرياض، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد وسائل إعلام محلية، أن وفاة الفنان خلف الراشد، جاء إثر معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة، لافتة إلى أن مرضه لم يمهله كثيرًا حتى ودعنا وفارق الحياة الليلة الماضية، بعد مسيرة فنية طويلة حقق خلالها نجاحات كبيرة.

وكتب عبد الإله الحايطي عبر مواقع التواصل تويتر: وفاة الفنان القدير خلف محمد الراشد، مستطردا : “رحل الإنسان والفنان المتواضع رحل صاحب الطيب والكرم. نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه جناته”.

كما تقدم الشعراء والفنانون بأحر التعازي والمواساة من عائلة الراحل خلف الراشد، مستذكرين آخر المواقف الجميلة التي جمعتهم به قبل رحيله، وحسن الأخلاق الذي كان لديه.

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وكان الفنان الشعبي خلف الراحل، يمتلك شعبية واسعة لدى القبائل والعائلات السعودية؛ نظرا للفن الراقي الذي قدمه طوال الأعوام المنصرمة، علما أنه اشتهر بين الناس بلقب (زيكو).

وأدى خلف الراشد، العديد من الأغاني الشعبية على نغمات العود الفريدة، منها، من كثر الهواجيس، أليا نسيت الهم لي ساعة، أنا الشاكي، يا حلو اشتقنا، من فارق الخلان، مسموح، يا حياتي فرحتي.

كما تفاعل الجمهور مع أغاني خلف محمد الراشد، لا اطول الغيبة، في وصالك يا حياتي فرحتي، يا حلو زولك، اكتب قصيدة، أصيح في كل الأوقات، سقا الله، الليل روح، طال السهر طال.

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان السعودي الكبير خلف محمد الراشد زيكو، حيث شارك بالحفلات الفنية والأفراح وجلسات السامر واستخدام العود.