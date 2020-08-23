امرأة تطلب الطلاق من زوجها … لهذا السبب !

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أثارت أمرأة جدلًا بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي يوفر لها حياة سعيدة تحلم بها الكثير من السيدات.

وقالت المرأة التي تسكن في مدينة سامبهال شمال شرق الهند للقاضي، إن سبب طلبها للطلاق هو إنه يطبخ وينظف بدلا منها.

وأضافت أنه طيب أكثر من اللازم ولا يتشاجر معها ولا يصرخ في وجهها ولا يرفض لها طلب وإذا أخطأت يسامحها.

وأوضحت أنها لا تريد شخص يوافقها على كل شيء، فيما تمسك بها الزوج.

