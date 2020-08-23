︎ :
.
أثارت أمرأة جدلًا بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي يوفر لها حياة سعيدة تحلم بها الكثير من السيدات.
وقالت المرأة التي تسكن في مدينة سامبهال شمال شرق الهند للقاضي، إن سبب طلبها للطلاق هو إنه يطبخ وينظف بدلا منها.
وأضافت أنه طيب أكثر من اللازم ولا يتشاجر معها ولا يصرخ في وجهها ولا يرفض لها طلب وإذا أخطأت يسامحها.
وأوضحت أنها لا تريد شخص يوافقها على كل شيء، فيما تمسك بها الزوج.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تطلب الطلاق من زوجها … لهذا السبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.